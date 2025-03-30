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    南投信義梅子豐收 500人手作脆梅

    南投梅子節活動昨日在信義鄉農會梅子夢工廠，500人同場手做脆梅。（南投縣府提供）

    南投梅子節活動昨日在信義鄉農會梅子夢工廠，500人同場手做脆梅。（南投縣府提供）

    2025/03/30 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣青梅進入採收期，今年因冬天冷、春雨多，結果率好，產量增加，信義鄉農會昨日在該農會梅子夢工廠舉辦南投梅子節活動，五百人同場DIY製作脆梅，而國姓鄉、仁愛鄉和水里鄉農會也陸續有敲梅、採梅、製梅等活動。

    南投縣全縣青梅栽培面積約八五六公頃，占全國的四分之一，產量達三六五一公噸，主要生產於信義鄉、水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉等地，梅子節系列活動，昨日從信義鄉農會展開。

    昨日在信義鄉農會梅子夢工廠，有五百人同時動手製作脆梅，而該農會昨起到五月十日，每週六下午有「古老師ㄟ鮮煮食」，現場手作梅子特色餐食供限量品嘗。

    國姓鄉農會昨、今日和四月十二、十三日也辦採梅製梅活動，先邀遊客在南港村有機梅園中採梅敲梅，再到鄉農會文創園區製作脆梅。

    仁愛鄉選在四月三日、十二日、十三日，分別在鄉內多個地方舉辦製梅體驗活動；水里鄉農會則在五月三、四日，於車埕鐵道文化廣場舉辦製梅等活動。

    昨日除有梅子節活動，國姓鄉也在北山國中舉辦祭神祭暨全鄉運動會，昨日先由運動員陪鹿神遶境踩街後，進入北山國中安座，隨即開始全鄉運動大會，晚間則在北山村南天宮辦鹿茸養生宴，席開五十桌，現場有摸彩和歌手表演，氣氛熱鬧。

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