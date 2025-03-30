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    藍委羅廷瑋告急？ 中市副市長鄭照新站台

    藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，台中市副市長鄭照新（左二）昨現身力挺藍委羅廷瑋。（記者廖耀東攝）

    藍白聯手發起「惡罷退散平安大會」直播宣講活動，台中市副市長鄭照新（左二）昨現身力挺藍委羅廷瑋。（記者廖耀東攝）

    2025/03/30 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋昨天下午到台中市西區忠誠里活動中心，二度參加「惡罷退散。平安大會」列車宣講，此活動由志工團總團長蔡壁如，及時事評論員歷史哥李易修主持，曾擔任郭台銘「主流民意大聯盟」發言人的黃士修也到場，令民眾意外的是，台中市副市長鄭照新也出席力挺羅，鄭照新表示，休假時間來「幫好友歷史哥」、也來「挺立委好友」。

    台中市議員江肇國表示，近來從醫護、攤商遭打壓，到羅的恩師投書批評，羅廷瑋屢受重擊，市長盧秀燕不得不出手，動員市府資源力挺，不僅出借原不得辦理政治活動的公用活動中心，更派出首席愛將副市長鄭照新站台，顯示羅廷瑋已全面告急。

    民進黨市議員黃守達說，鄭照新副市長力挺「兄弟」羅廷瑋，應避免行政不中立疑慮，市民啟動罷免羅廷瑋，絕非故意挑起對立，是羅在立院逞凶鬥狠的「兄弟」行徑，國民黨立委亂修財劃法、亂刪或凍結預算的亂象，才是市民站出來之因。

    媒體詢問鄭照新「是否代表市長盧秀燕來？」鄭照新回稱「沒有、沒有」，他說，羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪當選後通過財劃法，為台中爭取建設預算，中央也順利核定中捷藍線計畫，這樣支持台中市政的立委，當選不到一年就要被換掉，並不合理。

    民進黨市議員陳雅惠表示，罷團「敲羅行動」最近聲勢大漲，大批選民趕往服務處填寫二階連署書，羅廷瑋心急了，只好向市長盧秀燕求援，派出鄭照新來救火。

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