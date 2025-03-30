《嘉義》阻鳥群入侵 義竹鳳山宮神明「垂簾聽政」

偏鄉宮廟有鳥類在木結構築巢。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/30 05:30

記者蔡宗勳／專題報導

全台宮廟密度高，你有見過裝設簾幕的宮廟嗎？嘉義縣義竹鄉溪洲村「鳳山宮」，香客要穿越簾幕才能進廟。究其原由，原來是麻雀等鳥群長年入侵廟內築巢排遺，連神明也深受鳥害，廟方不堪其擾，又得兼顧保育，乾脆裝設簾幕，神明猶如「垂簾聽政」般，增添神秘面紗。

「麻雀趕廟公」廟方不堪其擾

廟方主委柯錦合說，溪洲村約一百戶人口，家戶幾乎都種桑椹，素有「桑椹村」美稱，主祀廣澤尊王的鳳山宮為地方信仰中心，周邊都是農田，廟旁有榕樹吸引鳥群棲息。

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廟方表示，以前鳥類偶而飛入廟裡，只要驅趕就會離開，久而久之仗著族群龐大，都快上演「麻雀趕廟公」。鳥群在廟內築巢勢力範圍日益擴大，從木結構、樑柱到神明匾額等處都有，甚至在神桌處排遺，每天光掃鳥糞，清理鳥群築巢掉落枯枝葉，就要花費很多時間，不勝其煩。

築巢排遺 香客以為誤入鳥園

鳳山宮位於鄉下，來往香客不多，遭鳥群長年入侵，出現「鳥比人多」光景。未裝設簾幕前，曾有旅外鄉親到廟裡拜拜，發現鳥叫聲此起彼落，還有麻雀在木結構間穿梭跳躍，被眼前景象嚇一大跳，以為誤入「鳥園」，更擔心「屎從天降」，上香後就匆匆離開。

佔廟鳥族以麻雀、斑文鳥及外來種白尾八哥、家八哥為主，其中麻雀佔九成以上，因廟的木結構適合築巢棲息，數量越來越多。

廟前鋁紗門、廟門黃簾幕阻鳥

鳥害問題日益嚴重，廟方怎麼驅趕效果都不佳，認為此現象對神明不敬，也影響香客參香，經探訪友宮防護之道，評估後，在入廟前階梯裝設鋁紗門，再於廟門門板裝設與道教元素相關的黃色簾幕，以兩道關卡防鳥害 。

柯錦合說，為了避免傷害鳥群生態，特地雇請高空作業車入廟逐一清除鳥巢及糞便，讓鳥群知道此地已非棲身之處；簾幕裝上後，雖仍有少數的鳥穿簾而入，但只要立即驅趕就飛走，不會逗留，還給神明清淨空間。

偏鄉宮廟裝設紗門防鳥入侵。 （記者蔡宗勳攝）

嘉義縣義竹鄉鳳山宮裝設黃色簾幕防鳥入侵。（記者蔡宗勳攝）

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