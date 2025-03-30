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    《雲林》技職成果發表 學生擺72攤秀作品

    古坑東和國中學生利用當地特產咖啡，烘豆研磨製作濾掛式咖啡包。（記者李文德攝）

    古坑東和國中學生利用當地特產咖啡，烘豆研磨製作濾掛式咖啡包。（記者李文德攝）

    2025/03/30 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣配合教育部推動技職教育，目前全縣卅四所國中開設一百班國三抽離式技藝班，昨天縣府在古坑綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽頒獎暨成果發表，盼藉由活動讓更多家長、孩子對技職教育有更多認識。

    活動中除表揚全國技藝競賽高中職組十三名「金手獎」學生，也表揚縣內國中教育競賽二○七名獲獎同學，當場更設有七十二攤位，讓每所國中展現技職教育成果。

    有的攤位學生展示客製化姓名貼紙，還有將在地農特產品做成一道道佳餚，讓參與民眾品嘗。其中古坑鄉東和國中學生當場烘焙咖啡豆、研磨製作成濾掛式咖啡包，更將咖啡融入泡芙、餅乾等；校方表示，希望讓學生在學習技職時，將故鄉特有農產進行更深入探討與多元開發。

    縣府教育處長邱孝文指出，全縣卅四所國中與十一所職校開設三年級抽離式技藝課程共一百班，分食品、家政、電子等十三類職群，雖受少子化影響，開設班級數略減一至二班，但每年總數都維持百班以上，超過兩千名學生修習，超過五成都選擇就讀職校，盼透過活動能夠讓家長、學生找到適合自己的人生方向。

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