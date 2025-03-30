《台南》井仔腳鹽田音樂會 大提琴家張正傑獻藝

大提琴家張正傑（右）拉弦演奏大提琴和京劇美猴王朱陸豪（左）演出《空城計》。（記者楊金城攝）

2025/03/30 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕全台首見鹽田古典音樂會，昨天傍晚在台南北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦，大提琴家張正傑以三○○多歲的大提琴拉弦演奏多首曲目，也有台灣民謠《白鷺鷥》，並和京劇美猴王朱陸豪合演《空城計》、《霸王別姬》，演出一場結合音樂、文化與鹽業地景的國際級音樂饗宴。

《白金四季》井仔腳鹽田藝術節在井仔腳鹽田推出春季場《春25 張正傑鹽田夕陽音樂會》，以鹽田為舞台，三角大鋼琴搬進百年曬鹽場，由張正傑率領弦外之音演出，實現為台灣鹽業做一場音樂會，令張正傑振奮又開心。

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音樂會開場由晉基建設董事長廖淑芬與在地蚵寮國小學生合唱《井仔腳之歌》，象徵世代與土地的連結；張正傑接連演奏七首曲目，也和女高音翁若珮、「美猴王」現身的朱陸豪演出，讓觀眾稱讚不已，直呼不虛此行。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能說，「讓鹽聽見古典樂」的鹽田音樂會，展現以藝術促進地方認同、推動文化觀光、永續發展的實踐成果，讓更多人認識台灣鹽業文化的蛻變，期許將井仔腳鹽田打造成國際級藝術與觀光地標。

台灣守護文創董事長陳仁昌表示，《白金四季》井仔腳未來透過一場場藝文展演，讓世界看見台灣鹽業文化的故事與精神。

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