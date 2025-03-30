《台南》首場大型就博 南科7廠商徵才逾千人

台南市今年首場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，吸引許多求職民眾參加。（記者劉婉君攝）

2025/03/30 05:30

善化登場 75廠商釋3732職缺 逾5成月薪3.5萬以上

〔記者劉婉君／善化報導〕今年首場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，昨天在善化區舉行，有七十五家廠商釋出三七三二個職缺，其中，南科園區有台積電等七家廠商徵才逾千人，初步媒合率超過五成。

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台南今年首場就業博覽會由台南市勞工局主辦，徵才廠商涵蓋服務業、傳統產業、科技業等，逾五成職缺月薪三萬五千元以上，吸引許多民眾前來求職，現場還有面試模擬、CPAS職業適性診斷、就業諮詢、履歷健診、免費美髮、求職顧健康諮詢等服務，只有一個目的就是幫民眾找頭路、幫廠商補足人才。

初步媒合率超過5成

南科園區去年受惠於全球AI應用擴展與數位轉型趨勢，成為全台首座營業額突破二兆元的科學園區，南科管理局邀請台積電、台灣穗高、緯穎科技艾爾斯半導體等七家廠商參加就博會，尋找人才，也在現場設立「性別平等加油站」職場平權推廣專區。

為了鼓勵民眾參與，現場投遞履歷達三家以上的求職者，還可參加摸彩，獎品包括果汁隨行杯、智能筋膜槍、藍芽音響、吸塵器等。已在科技業任職的一位上班族，第一次參加就業博覽會，為了尋求轉職的機會，他投遞了六家廠商希望有更好的職務工作，並幸運摸彩中獎。

4/19還有中型徵才活動

台南市副市長葉澤山表示，從廠商提供的多元職缺，可見台南經濟發展躍升，產業需求增加，勉勵求職者保持信心，發揮自身優勢，勇於挑戰不同工作，同時也呼籲廠商發掘優秀人才，為產業注入新血。

南市勞工局局長王鑫基說，勞工局做為就業媒合橋梁，一至二月已應廠商需求，舉辦卅六場次小型徵才活動，初媒率逾六成，顯見業界徵才意願高；首場中型徵才活動，四月十九日上午將在東區和平里活動中心舉行。

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