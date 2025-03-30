竹北門面斜張橋 繽紛光點迎賓

新竹縣府斥資900萬元進行斜張橋燈具汰換工程，可設定多樣情境編排，提升整體入口地標視覺效果。（新竹縣府提供）

2025/03/30 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕搭建於新竹縣竹北市光明六路東一段上的斜張橋，不只串聯體育場場地，也是國道一號下竹北交流道的門面，縣府斥資九百萬元汰換燈具近日啟用，並可設定多樣情境編排，提升整體入口地標視覺效果，歡迎旅客，也迎接即將舉行的世界壯年運動會。

光明六路東一段吸睛

縣長楊文科表示，體育場斜張橋及燈具自二○○八年建置完成，並於二○一三年台灣燈會前進行燈具更換，至今已超過十年。原有的圓點燈具串聯接線方式，無法細緻呈現燈光變化，且若其中一顆燈具損壞，會影響整條燈串運作。

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為改善此一問題，新系統採用鋁合金外殼全彩LED條燈，不僅外殼不易變形，燈光呈現穩定，且接線方式改為組合式串並聯系統，減少維修頻率。此外，塔柱及橋底的全彩投射燈也進一步強化了橋體的光雕效果。

汰換燈具迎接世壯運

更新後的燈光系統近日完工啟用，可設定多樣情境編排，包括國旗色旗舞飄揚、粉色系落櫻繽紛及藍色系海天一色等色彩變化，這些設計透過細緻的光影效果，突顯了斜張橋的橋體特色。

此外，世界壯年運動會的足球項目，預計五月十七日至卅日將在第二體育場舉辦，作為門面地標的斜張橋串聯主場館，將迎接來自世界各國的運動員。

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