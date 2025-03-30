桃北北兒童 免費搭機捷2個月

2025/03/30 05:30

迎接兒童節、母親節 4月1日到5月31日 持5款票卡暢遊全線

〔記者周敏鴻、謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司迎接兒童節、母親節，四月一日到五月卅一日推出「ㄇㄚ˙ㄇㄚ帶我搭機捷」優惠活動，持桃園市民卡學生卡（國小）、桃園市民卡兒童優待卡、台北市數位學生證（國小）、台北市兒童優惠卡或新北兒童卡的桃北北兒童們，可持卡感應進出閘門免費搭乘桃園機場捷運暢遊全線。

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家長另享優惠 多處適合親子出遊

桃園捷運公司人員說，家長們另享其他優惠，包括持TPASS定期票、桃園市核發八百點敬老卡、愛心卡任意搭乘機捷等；雙北市的長者與身心障礙者持四百八十點敬老卡、愛心卡，同樣可享搭機捷優惠，包括原有五折優惠，還能扣抵點數最高達卅點。

機捷沿線適合親子出遊的景點，如A2三重站的新北大都會公園、A3新北產業園區站的塭仔底濕地公園、A4新莊副都心站的宏匯廣場、A9林口站的三井OUTLET PARK、A10山鼻站的坑子溪休閒農業區、A17領航站的橫山書法藝術館與KIRI國際原住民族文創園區、A18高鐵桃園站的Xpark水族館與華泰名品城、A19桃園體育園區站的青塘園與市立兒童美術館、A22老街溪站的中壢觀光夜市等，歡迎親子趁著春暖花開搭機捷來遊賞。

桃園兒童美術館 兒童節免費入館

桃園市立兒童美術館四月二日起推出三檔精彩展覽與主題書展，四日兒童節開放免費入館，並舉辦一日限定「開放遊戲場」，邀請大小朋友一起發揮創意，激發玩耍的藝術細胞；市立圖書館總圖「門桌遊X票選排」活動，四月二、五日下午各兩場活動，現場排隊登記入場，每場限額十六人。

南崁兒童藝術村於四月三日舉辦營運六週年館慶「當我們童在一起，歡慶六年樂無窮」系列活動，包括小南友市集、陳景富及林恩綾陶藝聯展、「牛爬樹，真的嗎？」繪本演出、「我的未來不是夢。兒童職業變裝大賽」創意發想活動。

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