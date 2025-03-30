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    頭屋柚花香 樹下寫生、品茗好享受

    學生在柚花樹下寫生創作。（記者張勳騰攝）

    學生在柚花樹下寫生創作。（記者張勳騰攝）

    2025/03/30 05:30

    健行、喝咖啡、氣球DIY 果園內賞花兼玩樂

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕目前正值柚花盛開時節，苗栗縣頭屋鄉農會為推廣在地農業特色，昨舉辦農業推廣親子寫生健行趣暨柚花茗茶音樂饗宴活動，邀請大小朋友來到柚子樹下寫生、品茗，沈浸在柚花清香中，並開放文旦柚樹認養，等文旦成熟時，前往享受採果樂。

    開放文旦柚樹認養 日後享採果樂

    頭屋鄉農會昨結合位在曲洞村的「梁爸果緣」舉辦農業推廣活動，而梁爸果緣園主梁國光不僅是產銷班班長，更成功打造鄉內最大柚子園，栽種八十棵柚子樹外，還有檸檬、柑橘等農作物，其中文旦柚樹開放民眾認養，待文旦成熟時，前往享受採果樂。

    昨天的活動規畫寫生、健行、茶席、咖啡席、氣球DIY等，邀請大小朋友在芬芳的柚花樹下賞花、玩樂。

    副縣長邱俐俐、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠、頭屋鄉代會主席涂金臺、鄉農會理事長余如峰、總幹事謝金德等人為活動揭開序幕，與鄉親在柚子園內同樂，並為參加寫生比賽的孩子加油，期待他們透過寫生記錄在地的人文風情，藉此更認識家鄉環境以及農產，提升歸屬感。

    邱俐俐並簽名插牌認養文旦樹，希望純淨的柚香以及乾淨無污染的環境，能夠世世代代傳承下去。

    目前正值柚花盛開，文旦園中散發陣陣柚花清香，遊客在柚花樹下品茗，直呼是人生一大享受。

    透過寫生 記錄在地人文風情

    邱俐俐表示，在頭屋鄉農會以及果農用心栽培下，頭屋鄉的文旦柚品質優異，柚子樹從果實到花瓣都有利用價值，尤其花瓣的香味清新純淨，未來在各界的協助下，盼能創造更多經濟價值，提高果農收益。

    頭屋鄉農會昨舉辦親子寫生健行趣暨柚花茗茶音樂饗宴活動，遊客在柚花樹下品茗，直呼是人生一大享受。（記者張勳騰攝）

    頭屋鄉農會昨舉辦親子寫生健行趣暨柚花茗茶音樂饗宴活動，遊客在柚花樹下品茗，直呼是人生一大享受。（記者張勳騰攝）

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