夏季水域遊憩熱 海巡搜救演練

第一二岸巡隊因應夏季溺水意外，昨天於石梯港實施救援演練隊。（第一二岸巡隊提供）

2025/03/29 05:30

〔記者游太郎／花蓮報導〕海巡署東部分署第一二岸巡隊針對花蓮沿海水域遊憩熱區，近期接連發生二起民眾溺水案件，昨天於石梯漁港辦理「一一四年區域聯合搜救演練」，藉此提升各單位聯合搜救及除污協調應變能力。

第一二岸巡隊指出，這次演練結合轄內消防及環保等單位，採實況模擬方式實施，透過人員救溺及船筏洩油等複合式災難狀況，提升各單位聯合搜救及除污協調應變能力；還結合環保局辦理「海洋污染應變器材實作訓練」，藉由學術、實務操作並行及示範觀摩，培養及建立機關間相互支援默契。

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演練內容以模擬「民眾撈捕鰻苗遭浪襲落海」及「漁（船）筏因機械故障失去動力並發生漏油狀況」等兩大主軸，演練重點包含狀況聯繫通報、救援能量整合、油污染應變及各項裝具操作等，展現各單位橫向聯繫、支援、應變及處置等實際狀況，有效提升各項災害的整體救援量能。

第一二岸巡隊表示，因應夏季即將來臨，至海域及岸際從事水域遊憩活動之遊客勢必增加，為維護民眾生命財產安全，呼籲從事水域遊憩活動時，務必穿著救生衣等安全防護裝備；海象不佳期間應避免下海戲水，以免發生意外，如需救援可撥打「一一八海巡署服務專線」尋求協助。

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