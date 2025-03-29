《查水表案》明良臻被羈押 花蓮議員要求停職

明良臻（右一）昨天下午到花蓮地院開庭，晚間六點半左右裁定羈押禁見。（民眾提供）

2025/03/29 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府民政處長明良臻疑要求戶政人員拜訪罷免傅崐萁連署人查對資料、遭外界質疑「查水表」。案由檢方依個資法、有勾串滅證之虞聲押，經檢方抗告後高院發回地院更裁，花蓮地院昨晚裁定羈押禁見、禁通信二月。縣議員楊華美要求縣府，政務官如被羈押將無法執行職務理應停職。

對此，縣府表示，目前全案仍在司法程序、縣府尚未收到法院裁定書，後續會依法處理。縣府並重申，本案相關公務人員對戶籍查對未超出職權範疇，無個資法上不當利用、侵害隱私的不法意圖，更無造成財產損失。

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花蓮地院昨晚裁定花蓮縣民政處長明良臻羈押禁見、禁止通信二月，在法院羈押庭開庭前，縣議會召開臨時會現場也吵翻天，無黨籍議員楊華美提臨時動議討論查水表案，她說，因為有查水表事實，出席的民政處副處長吳俊毅才被約談、卅萬交保，但縣府只會發文相挺，楊華美要求政務官涉案被押，無法執行公務，縣府應對明良臻停職。

縣府祕書長饒忠答詢說，「選務工作是選委會職責」，不是縣府執掌，縣府要謹守行政中立，未說明是否應停職。

綠：關鍵是越權下指令

民進黨議員張美慧痛批，花蓮縣不是沒有民選首長罷免先例，不是沒經驗，縣府卻把責任推給基層公務員，「關鍵就是越權、下了不該下的指令」才會被羈押，縣府卻還在相信處長清白。

楊華美說，處長違法洩漏個資，涉嫌介入選務工作，這已不叫行政中立，根本就是瀆職，要求縣府應自啟調查，然縣長徐榛蔚仍一昧相挺，除司法調查，縣府也應該啟動行政調查。

楊華美表示，外界也擔心，目前縣選委會主委是副縣長顏新章，花蓮縣選委會的總幹事也還是民政處副處長吳俊毅，縣府至今都沒有好好面對說清楚，後續希望司法勿枉勿縱。

藍：小案大辦政治追殺

國民黨議員林玉芬痛批，司法不去查民進黨的弊案，卻只會「小案大辦」，個資法還要羈押，依法去查對資料也要被司法調查，根本是政治追殺。

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