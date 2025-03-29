慶祝兒童節 宜縣贈送4項好禮

宜蘭縣府教育處送給超過一萬名幼兒無毒積木外，針對公立國小學童每人還有一百元經費，可添購用品或禮券。（記者王峻祺攝）

2025/03/29 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣兒童節系列活動開跑，縣府教育處送給逾萬名幼兒無毒積木，公立國小學童每人有一百元，可購買用品或禮券，更與縣內廿二家觀光工廠、農場合作，提供入場優惠，並鼓勵親子共讀取得「閱讀集ｅ幣」換取學用品。

宜蘭今年分別推出「童樂會」、「好童趣」、「好遊藝」及「好悅讀」四項兒童節好禮，並精選台灣生產製作且安全無毒的積木，送給全縣公私立幼兒園一萬一千多名幼兒；國小則由各校依學童需求添購物品，每人預算一百元。縣府表示，國小每週都有特餐日，提供學生多樣化飲食，兒童節當週安排二天特餐日；並有廿二家觀光業者邀請親子共遊，提供免門票或來店送好禮、折扣等優惠，親子可將心得畫下來投稿參賽，最高獲三千元圖書禮券。

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縣府今年也延續去年「閱讀集ｅ幣」換學用品活動，鼓勵親子共讀，四月起至五月十一日止，只要到文化局或縣內、各校圖書館借書，借閱三天以上即可獲得二點ｅ幣；若將讀後心得及親子共讀照片上傳至快樂Ｅ學院平台，可獲一百點；閱讀英文書籍獲二百點。各校老師會統計點數與兌換學用品數量，至教網中心領取後發給學生。

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