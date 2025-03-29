《暢遊宜蘭抽好禮》遊宜蘭發票抽獎 上班族開走汽車

宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎為價值70萬元汽車，由上班族朱小姐（前排左）抽中。 （記者游明金攝）

2025/03/29 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎為價值七十萬元汽車，由三十二歲上班族朱小姐抽中，昨舉行頒獎儀式。她說，接到中獎電話通知時，家人還以為是詐騙電話，能中頭獎真的很開心，會開著這輛車載家人到瑞芳看阿嬤，分享喜悅；縣府表示，這項活動會持續舉辦，促進宜蘭觀光經濟。

縣府表示，去年接連受到天災、地震影響，重創觀光產業，為鼓勵全國民眾至宜蘭消費拚經濟，自去年十二月廿五日至今年三月二日推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，消費滿五百元發票就可參加抽獎，最大獎是汽車。

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縣府指出，活動期間共有一萬四六八二筆有效發票及購物證明參與抽獎，這項活動經費僅二一○萬元，但兩個多月活動所帶來的觀光效益約四千萬元。

縣府昨舉行頒獎，頭獎得主朱小姐首度現身；她難掩喜悅的說，很謝謝縣府辦這麼好的活動，可以促進消費帶動經濟，還能中大獎，希望縣府每年舉辦，她這次投了九張發票，中獎的是藥妝店七○一元的發票。

朱小姐昨把車開回家，她說，第一趟旅程要開回瑞芳阿嬤家，也要帶家人去南部玩，縣府通知中獎的電話打來時，她剛好在忙，直到第三通才接到，一開始有點忘記這個活動，接到電話覺得好幸運，家人還以為是詐騙電話。

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