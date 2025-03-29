為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《暢遊宜蘭抽好禮》遊宜蘭發票抽獎 上班族開走汽車

    宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎為價值70萬元汽車，由上班族朱小姐（前排左）抽中。 （記者游明金攝）

    宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎為價值70萬元汽車，由上班族朱小姐（前排左）抽中。 （記者游明金攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府舉辦「暢遊宜蘭抽好禮」，最大獎為價值七十萬元汽車，由三十二歲上班族朱小姐抽中，昨舉行頒獎儀式。她說，接到中獎電話通知時，家人還以為是詐騙電話，能中頭獎真的很開心，會開著這輛車載家人到瑞芳看阿嬤，分享喜悅；縣府表示，這項活動會持續舉辦，促進宜蘭觀光經濟。

    縣府表示，去年接連受到天災、地震影響，重創觀光產業，為鼓勵全國民眾至宜蘭消費拚經濟，自去年十二月廿五日至今年三月二日推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，消費滿五百元發票就可參加抽獎，最大獎是汽車。

    縣府指出，活動期間共有一萬四六八二筆有效發票及購物證明參與抽獎，這項活動經費僅二一○萬元，但兩個多月活動所帶來的觀光效益約四千萬元。

    縣府昨舉行頒獎，頭獎得主朱小姐首度現身；她難掩喜悅的說，很謝謝縣府辦這麼好的活動，可以促進消費帶動經濟，還能中大獎，希望縣府每年舉辦，她這次投了九張發票，中獎的是藥妝店七○一元的發票。

    朱小姐昨把車開回家，她說，第一趟旅程要開回瑞芳阿嬤家，也要帶家人去南部玩，縣府通知中獎的電話打來時，她剛好在忙，直到第三通才接到，一開始有點忘記這個活動，接到電話覺得好幸運，家人還以為是詐騙電話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播