計畫變更 羅東工保案4月再辦公展

羅東工業區與保護區都市計畫通盤檢討因計畫變更，縣府訂4月1日起再辦理1個月公展，並辦理3場說明會。（資料照）

2025/03/29 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東工業區與保護區都市計畫通盤檢討（簡稱羅東工保案）歷經七年修正，二月獲內政部都委會審議通過。因計畫變更，縣府訂四月一日再辦理一個月公展，並將舉辦三場說明會，民眾有意見可用書面錄案，預計七月送縣都委會討論，若無爭議將報內政部核定實施。

原保留200多棟建物 再減拆93棟

羅東工保案範圍相當大，含括羅東鎮、五結鄉、冬山鄉共一○五公頃土地，涉及四百多棟建物、一千多筆土地、近三千名權利關係人。最初，此案都市計畫書載明「農業區」，但都市計畫圖卻誤植為「保護區」，從一九六六年被禁建超過半世紀，箝制羅東發展。

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二○一八年，行政院政務委員陳金德擔任代理縣長，發現書圖錯誤，爭取解編並獲內政部通過，將以區段徵收辦理開發；但政黨輪替後，一直未有進展，直至今年二月，縣府將修正案再送內政部都委會審議通過。

縣府建設處指出，原計畫，區內四百多棟建築僅保留二百多棟，因民眾反對，經溝通協調，再減拆九十三棟，希望減少對民眾的影響，修正計畫通過後，依規定須再辦理公展與說明會，預訂四月一日起公展一個月，相關計畫書圖可至縣府建設處資訊整合系統下載。

舉辦3場說明會 聽取各界意見

此外，縣府也將於四月十日上午十時在冬山鄉群英社區發展協會；十一日上午十時在五結鄉公所三樓大禮堂；十三日上午十時在羅東鎮展演廳，分別舉辦說明會，聽取各界意見。建設處表示，民眾若有意見可用書面錄用，整理後送縣都委會小組討論，預訂七月送大會審議，若無爭議，在區段徵收計畫公告後就會報內政部核定實施。

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