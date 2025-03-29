高雄去年第4季 房市平均每坪跌3萬元

2025/03/29 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕連續上漲多年的高雄市房價，終於出現反轉跡象，根據內政部不動產資訊平台最新統計，去年第四季高雄市房屋買賣成交平均單價每坪下跌約三萬元。

根據內政部不動產資訊平台統計，去年第四季高雄市房屋買賣契約平均單價（不分建物類型）為每坪二十六．○九萬元，與第三季的每坪二十九．一一萬元，每坪成交價跌了三．○二萬元，單季跌幅達十．三％。

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值得注意的是，這兩年因為台積電設廠而房價飆漲的區域，跌幅相對明顯，楠梓區平均成交單價從每坪二十九．六二萬元跌至二十五．○一萬元，單季每坪成交價跌了四．六一萬元；岡山區從每坪三十．九一萬元跌至二十五．二○萬元，單季每坪成交價跌了五．七一萬元。

若以成交總價分析，去年第四季高雄市房屋買賣契約平均總價（不分建物類型）為一一二九．六萬元，與第三季的一二九七．二萬元相比，單季的成交總價跌了一六七．六萬元，跌幅達十二．九％。

房仲人士指出，去年第三季央行祭出更嚴格的信用管制措施，投資客明顯退場，房市交易量萎縮、價格下修，市場已經走向買方市場，待售時間拉長，「現在看屋的人變少，願意出價的人更少」，賣方若要增加成交機率，必須主動讓利，畢竟過去三年高雄市房價漲幅可觀，預估房價還有下修空間。

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