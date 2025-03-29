高雄招商引資8400億 「北台積、南亞灣」成形

亞灣區是高雄招商重點。（記者葛祐豪攝）

2025/03/29 05:30

陳其邁上任4年半 重工業城蛻變 轉型為科技城

〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據高市經發局統計，市長陳其邁上任四年半以來，招商引資累計已突破八四○○億元，高雄也從重工業城市轉型為科技城，「北台積、南亞灣」逐步成形。

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陳其邁於二○二○年八月就任市長以來，截至今年一月底，高雄累計投資逾八四○○億元，重大投資案包含台積電、國巨、鴻海、信驊科技、光寶科技、IBM、唐吉訶德、無印良品、日航酒店等，產業類型廣泛且多元。

楠梓引進半導體產業 串成S廊帶

高雄轉型的藍圖也逐漸清晰，以台積電的楠梓產業園區做為半導體材料研發核心，往北與南科、路科及橋科結合為新興半導體製造聚落；往南接大社、仁武、林園、小港（大林蒲）半導體材料、石化聚落，建構南部半導體S廊帶。

台積電高雄第一座廠房力拚今年第三季營運，第二座廠房預計明年第一季營運，第三座廠房進行土方基樁工程，預計明年第四季營運，第四、五座廠房則已通過環評，預計二○二七年底營運，屆時年產值將達三九四○億。

經發局長廖泰翔指出，除關鍵大廠台積電進駐，其他半導體產業鏈相關業者包括IC設計義隆電子等、IC製造穩懋等、封測日月光等、設備的應用材料、艾司摩爾等，涵蓋上游的IC設計、中游的IC製造、下游的封測。

亞灣智慧園區 331家廠商進駐

高雄南邊的亞灣2.0智慧科技創新園區，是另一招商重點，截至今年二月，已吸引三三一家國內外廠商進駐，包含鴻海、CISCO、微軟、高通等大廠，投資金額近二七○億，創造五七○○個就業機會。

經濟部中小企業處也於高軟園區設置「亞灣新創園」，累計招募一三三家新創、七家國際加速器進駐，促成投資與衍生商機逾十七億元。

台積電高雄第一座廠房，力拚今年第三季營運。（記者李惠洲攝）

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