台灣祭朝聖 高墾線增班疏運

高雄區監理所檢查客運車輛輪胎狀況。（高雄區監理所提供）

2025/03/29 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕因應清明連假墾丁舉辦「台灣祭」大型音樂會，高雄區監理所協調高墾線共管中心及客運業者規劃加開「9189」客運路線每日六十班次，「9127D」增班至每日四十四班次，其餘高墾線「9117」、「9117A」、「9117B」、「9188」、「9127」等路線則視人潮機動增班疏運。

高雄區監理所表示，清明節連續假期自四月三日起至四月六日止，為舒緩國道交通壅塞及熱門觀光景點周邊道路順暢，將實施九十條國道客運路線享平日優惠或原票價六折折扣，及公共運輸轉乘在地客運優惠措施，還有不分平假日之台灣好行路線持電子票證享半價優惠，鼓勵民眾搭乘並善用「iBus公路客運」APP查詢客運、雙鐵班車時刻。

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高雄區監理所表示，清明假期墾丁將舉辦「台灣祭」大型音樂活動，特別請屏東客運及高雄客運經營之高墾線公路客運加強因應；高墾線共管中心及路線經營客運業者已允諾加開「9189」高鐵左營站經台88線至小灣路線班次。

「9189」墾丁快捷客運，左營︱墾丁優惠來回票價六百元、單程四○一元，左營站頭班車上午八時卅分起，末班車為下午七時十分，小灣站頭班車上午八時，未班車為下午七時十分。

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