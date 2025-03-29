南國生活節四月十二、日登場 52組樂團歡樂唱

屏東南國生活節四月十二日起登場，五十二個樂團輪流登台表演。主視覺以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸。（記者葉永騫攝）

2025/03/29 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東南國生活節將於四月十二、十三日起，連續四個週六、日在恆春北門草地舉辦，從下午二點至晚間九點免費進場，將有超過五十二組國內、外音樂團體演出，並加入「街頭藝人」、「親子互動區」，為響應環保，今年全面禁止使用一次性餐具，縣府邀請大家前往南國，感受恆春的夏夜晚風。

縣府交通旅遊處表示，今年南國生活節除有超人氣樂團「ZIP發射樂團」、「怕胖團」等，還來自美國的樂團「The Co-Pilots」及日本樂團「brkfstblend」等，是一場跨國多元風格的音樂饗宴；並以「環保永續」為主題，鼓勵民眾自行攜帶環保餐具，現場「ZERO BOTTLE」可提供餐具租借。

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6條深度小旅行路線迎客

縣府交旅處表示，配合南國生活節，縣府在活動期間推出六條不同主題深度限定小旅行，分別為「南國牡丹琅嶠尋幽記」、「南國東港王的傳說」、「南國後壁湖探索海洋奇緣」、「南國秘境中洲SUP體驗」、「南國海好有你淨灘趣」及兩天一夜的「南國墾丁古謠王的說遊」，從探索海洋、友善淨灘、戶外SUP體驗到深入在地傳說，前二百位報名可免費獲得活動限量帆布袋與南國生活節市集優惠餐券，即日起可到南國生活節官網預約。

4可愛小怪獸 象徵南國熱情

交旅處長黃國維表示，慶祝恆春建城一百五十週年，主視覺特別以恆春意象為靈感，創造出四種可愛小怪獸，分別為洋蔥怪獸「洋蔥阿和」、火龍果怪獸「小北」、磚窯怪獸「阿窯」及牧場綠毛怪「草草」，象徵南國的熱情與活力，現場還打造十五公尺高的大型主視覺氣模，周邊商品有「絨毛吊飾」、「紀念Ｔ恤」、「紀念提袋」與「超限量南國手燈」等，即日起在活動官網開放預購。

縣府表示，活動期間恆春轉運站旁提供免費的「復康巴士接駁車」，民眾可在活動前撥打服務專線預約，並籲請民眾選擇合法旅宿。

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