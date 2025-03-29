月缺2.2萬人 政府攜學界培育綠領人才

環境部昨宣布，與北中南東28所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」。（記者吳柏軒攝）

2025/03/29 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕氣候變遷提升環境重視，相關人才需求也開始激增，環境部調查，去年全台有三千六百家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達二．二萬人，環境部長彭啓明昨日宣布，與廿八所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，補助卅歲以下青年學費半價及低收入戶全免，成為未來綠色經濟的中堅力量。

四月開課 青年、低收有補助

彭啓明表示，人力銀行資料顯示，綠領人才需求快速成長，徵才企業三五九三家，職缺高達二萬二一四二個，平均每月需求二．二萬人，明年起，所有上市櫃公司將全面編製永續報告書，以及碳費正式收取，未來隨著法規加嚴、國際減碳壓力升高，預估五年內相關職缺將成長一到三倍。

請繼續往下閱讀...

為此，環境部聯合全國廿八所大學成立「淨零綠領人才培育聯盟」，四月下旬開課，總時數四十八小時，提供學員建立完整的專業基礎，包含氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查、自願減量、產品碳足跡等。

彭啓明提到，課程收費一萬二千元，卅歲以下在學生享半價，低收入戶則全額補助，但須完成訓練並測驗合格，通過者可獲環境部官方認證。補助名額預計二五○○名，盼每年培育達三五○○人次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法