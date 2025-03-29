為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    月缺2.2萬人 政府攜學界培育綠領人才

    環境部昨宣布，與北中南東28所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」。（記者吳柏軒攝）

    環境部昨宣布，與北中南東28所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」。（記者吳柏軒攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕氣候變遷提升環境重視，相關人才需求也開始激增，環境部調查，去年全台有三千六百家企業釋出綠領職缺，平均每月需求高達二．二萬人，環境部長彭啓明昨日宣布，與廿八所大學組成「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，補助卅歲以下青年學費半價及低收入戶全免，成為未來綠色經濟的中堅力量。

    四月開課 青年、低收有補助

    彭啓明表示，人力銀行資料顯示，綠領人才需求快速成長，徵才企業三五九三家，職缺高達二萬二一四二個，平均每月需求二．二萬人，明年起，所有上市櫃公司將全面編製永續報告書，以及碳費正式收取，未來隨著法規加嚴、國際減碳壓力升高，預估五年內相關職缺將成長一到三倍。

    為此，環境部聯合全國廿八所大學成立「淨零綠領人才培育聯盟」，四月下旬開課，總時數四十八小時，提供學員建立完整的專業基礎，包含氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查、自願減量、產品碳足跡等。

    彭啓明提到，課程收費一萬二千元，卅歲以下在學生享半價，低收入戶則全額補助，但須完成訓練並測驗合格，通過者可獲環境部官方認證。補助名額預計二五○○名，盼每年培育達三五○○人次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播