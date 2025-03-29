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    北太平洋調降秋刀漁獲量1成

    秋刀魚是我國遠洋漁船重要的漁獲之一。（漁業署提供）

    秋刀魚是我國遠洋漁船重要的漁獲之一。（漁業署提供）

    2025/03/29 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部漁業署昨日表示，北太平洋漁業委員會決議調降秋刀魚總容許漁獲量一成，公海總容許漁獲量（TAC）調降為十二萬一千五百噸，並採納我國所提出會員可豁免奧林匹克競捕機制，我國將與業界協商後爭取豁免，但分配到的數量將略減。

    我爭取豁免奧林匹克競捕機制

    隨秋刀魚資源欠佳，漁業署表示，北太平洋漁業委員會據去年通過的臨時漁獲控制規則（HCR），將全北太平洋水域內總容許漁獲量（TAC） 由廿二．五萬噸降為廿．二五萬噸，公海TAC也減為十二．一五萬噸，因各國公海漁獲限額總量超出公海TAC，續行公海累計漁獲量達公海TAC九成時，漁獲限額超過一萬噸的台灣、中國、日本等國的會員，都要於七十二小時內停止作業捕魚的機制，此即奧林匹克競捕機制。

    漁業署指出，台灣秋刀魚漁船上半年會赴西南大西洋捕撈魷魚，會影響下半年抵達北太平洋秋刀魚漁場時間，隨公海TAC調降後，若參與奧林匹克競捕機制，台灣原分配到的八．一二萬噸配額，可能使用到五萬至五，五萬噸，就得被迫結束作業，因此提案盼豁免，但若豁免，我漁獲限額約減至六．二萬噸，將再與業界協商後通報。

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