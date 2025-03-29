健康存摺再升級 AI幫管慢性病

健保署署長石崇良昨表示，健保署規劃串接健檢資料，在健康存摺中導入「AI風險分級」與「衛教AI助理」，首波鎖定糖尿病六大併發症，透過「紅、黃、綠」燈警示，讓民眾一眼看懂風險，並能接收量身打造的衛教建議。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/29 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕不良生活習慣引發的慢性病恐比癌症致命！為協助民眾提早預警，健保署規劃在健康存摺中導入「AI風險分級」與「衛教AI助理」，首波針對糖尿病六大併發症，透過「紅、黃、綠」燈號顯示風險，並提供個人化衛教建議。

健保署副署長石崇良昨表示，今年上半年將推出「糖尿病風險預測系統」，針對六大併發症「慢性腎病、神經病變、腦血管疾病、心血管疾病、周邊血管疾病、視網膜病變」以三色燈號顯示風險，民眾可清楚掌握潛在威脅。下半年則預計有「衛教AI助理」上線，協助推播客製化的衛教內容。

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石崇良舉例，民眾若同時有高血脂與糖尿病，「心血管疾病」風險可能為紅燈，但「視網膜病變」仍為綠燈，生成式AI將依此進行改善生活習慣的建議。資料越完整，AI預測越精準，初期開放給納入糖尿病照護網的民眾使用。

國健署署長吳昭軍補充，卅歲以上的三高患者約八百萬人，目前僅五百四十萬人被確診，仍有逾二百五十萬人恐未被發現。今年健檢年齡已下修至卅歲，希望更多年輕族群能及早發現，透過衛教與生活型態改變，預防慢性病發生與惡化。

亞洲糖尿病研究協會昨發表「T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言」，由健保署、國健署、中研院、國衛院及多個醫學會共同見證。

健康台灣副召集人陳志鴻提到，國人十大死因有七項為非傳染性疾病，與三高有密切的相關，台灣已邁入超高齡社會，應透過非藥物治療與生活輔導，提升健康壽命。

因應超高齡社會照顧難題，衛福部與數位發展部昨也共同鼓勵機構導入智慧照顧科技，「住宿機構照顧品質獎勵計畫」從二○二四至二○二七年將投入八十億元，去年近七成機構導入，今年可望達九成，提升服務品質也減輕人力負擔。

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