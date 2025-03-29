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    首頁　>　生活

    「美人魚」誤入定置網 粉鳥林漁民秒野放

    被宜蘭漁民捕撈的印度太平洋儒艮，體長約3公尺、體重約500公斤。（漁民提供）

    被宜蘭漁民捕撈的印度太平洋儒艮，體長約3公尺、體重約500公斤。（漁民提供）

    2025/03/29 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕傳說是「美人魚」原型的印度太平洋儒艮，過去遭人類大量捕殺後數量銳減，被國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列入「易危」物種，台灣評估為「滅絕」。今年三月廿五日有隻重約五百公斤的儒艮，誤入宜蘭粉鳥林定置漁網（見圖，漁民提供），被漁民發現後野放，珍貴影像曝光震驚海洋學界，證實是繼一九三一年的正式捕獲紀錄後，時隔九十四年再現，中研院研究員讚譽「美麗神話回來了」。

    台灣海域曾評估儒艮「滅絕」

    宜蘭漁民廿五日在離岸際約八百公尺的粉鳥林定置漁網作業，意外捕撈體長約三公尺的儒艮，為延續牠的生命隨即野放，影像輾轉流出後，被學界證實為珍稀「美人魚」，是海牛目、儒艮科的草食性海洋哺乳類動物。

    中研院生物多樣性研究中心執行長鄭明修說，日治時期台灣曾有儒艮捕撈紀錄，一九八六年則是擱淺紀錄，遺體送往台灣博物館典藏，近年活體捕撈極為罕見，美麗神話再現，相信將會引起台灣及日本學者高度重視。

    中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮說，據台灣大學動物博物館資料，台灣捕獲儒艮正式紀錄可追溯到一九三一年在屏東恆春，如今現蹤台灣海域，讓海洋學界相當驚喜，推測可能是生活在沖繩群島一帶的個體，隨著洋流、食物而來。

    印度太平洋儒艮罕見現蹤台灣海域，被漁民捕撈後清楚記錄下活動狀況。（漁民提供）

    印度太平洋儒艮罕見現蹤台灣海域，被漁民捕撈後清楚記錄下活動狀況。（漁民提供）

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