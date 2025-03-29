桃機檢疫針頭亂丟 護理師遭刺傷請假還被刁

機場檢疫護理師因同事疏忽亂丟針對遭針紮，還需要愛滋預防性投藥，讓護理師整個人都崩潰。（桃市議員黃瓊慧提供）

2025/03/29 05:30

〔記者謝武雄、邱芷柔／綜合報導〕桃園機場一名檢疫護理師因同事未依規定棄置使用過的針具，遭丟在垃圾袋內的針頭刺傷，擔心感染風險，就醫後服用預防性藥物出現強烈副作用。疾管署副署長曾淑慧昨日證實，針具回收流程確有缺失，疾管署也持續關懷當事人，並提供必要協助。

疾管署承認回收流程有缺失

桃園市議員黃瓊慧在社群平台揭露，桃園機場一名檢疫護理師遭丟在垃圾袋內的針頭刺傷，就醫服用預防性藥物出現副作用，要請公傷假還遭刁難。疾管署強調，請假流程依規定辦理，而針具回收過程確實有缺失，將加強人員訓練。

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黃瓊慧說，這名護理師向她陳情時聲淚俱下表示，因同事疏失被迫服用預防性藥物產生不適的副作用，向主管請假竟受到各種刁難，說要簽呈到疾管署長那邊才能准假，還說護理師的想法太負面、又不一定會得愛滋等。

疾管署說明，事件發生在三月廿一日上午，檢疫人員執勤時，不慎被醫療廢棄針具刺傷，隨即沖洗傷口、消毒，並送往部立桃園醫院急診，抽血檢驗後開立愛滋、梅毒等預防性藥物，並安排防疫醫師說明藥物用途，相關主管與幹部也提供關懷與諮詢。

「一定是有做得不夠的地方，才會發生這樣的情況，我們會深刻檢討。」曾淑慧坦言，針具回收流程確有缺失，依規定，使用後的針具應放入專用盒，達八成滿就須封存並由廠商處理，將加強教育訓練、釐清責任。

公傷假核准前 以病假處理

針對當事人質疑請假遭刁難，她也澄清，受傷同仁提出就診證明後，即啟動公傷假申請程序，核准前以病假處理，流程均符合公務人員請假規定，並無刁難。

對於檢疫人員憂心針扎可能感染HIV，台北市聯醫仁愛院區感染科主治醫師顧文瑋表示，七十二小時內預防性投藥，並連續服藥廿八天，保護力可達八成以上，C型肝炎則有藥物可治療，至於梅毒多透過性行為傳染，一次口服或注射藥物也可預防。

桃園市議員黃瓊慧在社群發文指出，有機場第一線檢疫人員指出，遭到隨意棄置、有很大感染疑慮的針頭刺傷，擔心染上愛滋病、梅毒、肝炎等傳染病或性病。（桃市議員黃瓊慧提供）

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