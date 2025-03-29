財劃法衝擊 地方垃圾大戰恐再起

環境部長彭啓明擔心，財劃法修法後，中央財源被拿走，將減弱中央協調各縣市的垃圾外運焚燒等問題，憂各地「垃圾大戰」恐再起，（記者吳柏軒攝）

2025/03/29 05:30

彭啓明：環境部預算遭大幅刪凍 權責需轉移 垃圾清運焚燒將無中央調度

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院通過財劃法修法，瓜分中央預算三千七百多億元到地方，經行政院覆議案被藍白立委優勢否決後，總統府廿一日公告中央預算跟財劃法修法；環境部長彭啓明昨日受訪表示，根據計算，環境部預算被刪減、凍結甚多，財劃法影響減少廿八％到卅七％，許多業務遭衝擊，他舉例過去由中央協調各縣市垃圾清運焚燒，未來權責需轉移，憂地方垃圾大戰再起。

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預算被刪凍28％到37％

彭啓明昨被問及中央政府預算議題時回應，環境部今年度被刪減凍結的預算是有史以來最高，希望立院讓其儘快解凍，上週五總統府正式報告總預算，目前環境部正在準備相關解凍案的書面或專案報告。

彭啓明提到，因為很多經費遭刪凍，環境部原本要給地方政府的經費，目前尚未知比例占比，尤其最大影響是財劃法，照現在公布的版本，需刪減廿八％預算，若國防預算不能動，那刪減幅度須增至卅七％，導致相關環境預算受到很大影響，牽連中央跟地方的權責與經費比例都亟須重新分配。

以垃圾處理問題為例，彭啓明表示，好不容易台灣只剩下露天裸露，已沒有垃圾在街頭上，過去各地方縣市政府有的對垃圾處理很認真，但仍有的縣市垃圾問題嚴重，需透過中央協調垃圾外運焚燒，這些工作未來可能變動。彭坦言，最害怕缺乏中央彈性調度之下，各縣市「垃圾大戰」會不會再度上演？

明年經費很難預估

彭啓明還說，未來怎麼走還不知道，今年五月會編列明年度預算，預估現況下今年環境部工作會很辛苦勉強，給地方的經費盡量不打折，但明年之後就不知道了。環境部跟各地方環保局都是夥伴關係，大家心情都非常沉重，因為都要各自找財源，目前各縣市有沒有辦法調度好尚無把握，也尚未談到相關事宜。

隨著國內自二○一七年起廿四座焚化爐進入整改期，部分垃圾須掩埋處理，環境部統計，全台裸露推置的垃圾在二○二三年底已達八十四萬噸，故在今年一月九日與各地方環保局簽署合作宣言，分三年編列十二億元，要在二○二六年底前解決問題，協助地方進行掩埋場覆土、整理整頓及防災措施等，並成立平台追蹤進度，截至今年三月十六日，尚有七十九．九萬噸垃圾裸露，目標達成率四．九％。

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