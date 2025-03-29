《新竹》竹北水岸市集 「轉轉樂扭蛋」空間亮點

竹北市長鄭朝方（中）與郭恆成（左）建築師事務所及荷蘭MVRDV團隊計畫主持人Winy Maas（右），揭露「水岸市集River Bank1」的設計。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/29 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕坐落於新竹縣竹北市高鐵特區的「水岸市集（東區市場）River Bank1」，昨由市長鄭朝方攜手跨國建築團隊以模型揭露整體規劃，將有大型且貫穿樓層的「轉轉樂扭蛋」獨特設計，台灣建築師郭恆成強調低碳節能的設計；荷蘭建築師Winy Maas比喻為一座輕巧的河畔燈籠，將會是重要的地標建築。

竹北市公所昨在享平方百老匯電影院，辦理「竹北水岸市集River Bank1發表會暨市政分享會」。鄭朝方表示，水岸市集建物由郭恆成建築師事務所攜手國際知名建築團隊MVRDV共同設計，集結「創新、質感、美學」三大元素，未來營運將以全時段為理念，囊括傳統市場、品牌市集、文化展演、青年創業基地、親子場域等，以垂直聚落的整合，讓市民享有豐富多層次的城市體驗。

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鄭朝方以組合模型解構，展示除了地下二至三樓的停車場外，還有自地下一樓到地上五樓的空間規劃。地下一樓為下沉式廣場，白天是採買據點，夜晚化身文創市集。特別的是，大型且貫穿樓層的「轉轉樂扭蛋」，是空間亮點也是永續環保裝置。

一樓為通透式及下沉的當代市場。二樓為水岸美食聚落，可邊品嚐美食邊欣賞水岸風光。三樓為日間托嬰中心、親子館。四樓為可容納三百人的多功能空間。五樓的屋頂露台也規劃為「從產地到餐桌」農場。

MVRDV計畫主持人Winy Maas提到，水岸市集將如一個輕巧的河畔燈籠，融入市民的生活。建築師郭恆成表示，市集設計著重融入環境與空間，低碳而節能，將為城市發展帶來新的里程碑。

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