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    幫創世基隆分院植物人洗澡 高中生體悟生命

    高中生叢灝日（右）跟著創世基隆分院人員到宅為長者洗澡。（記者盧賢秀攝）

    高中生叢灝日（右）跟著創世基隆分院人員到宅為長者洗澡。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕台北市永春高中學生叢灝日的母親在創世基隆分院服務二十多年，他經常跟著母親當義工、募發票、公益義賣，今年大學學測後利用學習空檔報名到宅服務義工，到個案家中為長者洗澡，叢灝日說，看到長輩洗澡後清爽舒適，「我終於理解媽媽工作的辛勞」。

    叢灝日從小就跟著母親參與公益，募集發票、設攤義賣及協助安養院庶務工作，但未曾直接服務植物人。今年初完成大學學測後，他利用學習空檔，報名創世基金會的到宅服務義工。

    他說，第一次為臥床的植物人洗澡，起初有點緊張，還好有護理師在旁指導，讓他可以幫助團隊順利完成任務，叢灝日說，看到長輩們洗澡後清爽舒適，才理解媽媽工作的辛苦和重要。

    叢灝日說，「當你只能躺在床上，無法為自己做任何事，那種無助感是難以想像的」。這次參與到宅服務對生命有了新的體悟，對植物人及其家庭的辛苦感同身受，未來會定期來服務，也會拉同學一起來，用雙手幫助社會上需要的人，那種成就感是無法取代的。

    院長李淑婷表示，目前創世基隆分院到宅服務近八十個植物人及臥床老人家庭，因個案需求增加，需更多青年、熱心人士加入，每月只要撥出幾天時間，就能減輕一個植物人家庭的照護負擔。

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