兒童節玩台北動物園 12歲以下免費

兒童節連假期間，保育員每天將為西部低地大猩猩「Jabali」和「Ringo」，送上兒童節禮物。（台北動物園提供）

2025/03/29 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園預告，四月三日至四月六日兒童節連假期間，保育員們將於每天下午三點，為非洲動物區兒童代表西部低地大猩猩「Jabali」和「Ringo」，送上「行為豐富化」的兒童節禮物；兒童節當天，全台北市十二歲（含）以下兒童本人與同行一位家長，還可憑台北市教育局「探索摺頁」享有兒童及陪同家長一位免費入園的優惠。

陪同家長可享1位免費

台北動物園表示，西部低地大猩猩「Jabali」（四歲四個月）和「Ringo」（三歲十個月）可以說是園內活潑調皮的動物兒童代表，兩兄弟的相處以及和家庭成員間的互動，很多情境就如同人類社會裡的家庭點滴。今年保育員為兩兄弟準備兒童節「行為豐富化」禮物「山蘇葉驚喜包」以及「麻布包」，連假期間下午三點保育員會提供禮物給大猩猩一家玩，遊客不妨駐足觀察大猩猩們收到玩具後的反應。

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此外，台北動物園四月兒童月每個週日上午十一點，在兒童動物區的「動物行為學院」都有「動物覓食超能力」的課程，保育員將介紹與解說動物們的各種進食方式，大小朋友可以近距離觀察到迷你馬、羊駝、狐猴、雞、鸚鵡等動物行為。

動物園補充，以無尾熊為靈感的「樂天小熊餅乾」，自一九九四年起透過持續支援澳洲無尾熊基金會（AKF），四月三、四日期間，「樂天小熊餅乾」將於園內舉辦「樂天小熊餅乾DIY」活動，大小朋友不僅能親手製作專屬小熊餅乾，還能透過互動學習無尾熊的保育知識，在歡笑與遊戲中感受維護生態環境的重要性。

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