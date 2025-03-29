蕭壠14倉兒童藝術節 推5感體驗

主題體驗館內的彈簧床讓學童跳躍玩耍。（記者楊金城攝）

2025/03/29 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕最具藝術感的兒童節活動，佳里「蕭壠14倉兒童藝術節」將在兒童節連假四月三日至六日登場，以「感受、探索、創造」為核心推出「兒童創意五感體驗」活動、兒童劇場、國際動畫影展、市集、書展等系列活動，在連假帶親子玩藝術最開心。

文化局代理局長林韋旭說，兒童藝術節透過多元藝術活動，讓孩子學習與探索，培養創意、感受藝術並啟發想像力。

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蕭壠文化園區推出沉浸式藝術體驗、奇趣工作坊、街頭藝人表演、國際兒童影展、闖關遊戲及雙主題市集等。有蘋果劇團、九歌兒童劇團演出親子劇，並首度邀請日本表演藝術家The Worthless以音樂與繪本結合演出，帶來獨特觀賞體驗。

蕭壠園區同步展出多檔藝術展覽，並設計「感受、創造、探索」主題體驗館，在南北廊道還有巷仔Niau等藝術裝置的拍照熱點。

蕭壠電影院也首度舉辦台灣國際兒童影展，播放八部國際兒童動畫片，另由藝術家帶來兒童節主題手作工作坊，探索藝術的奧秘。蕭壠兒童圖書館則有五感主題書展，園區還舉辦文青風滿滿的「森之市」、「小老闆市集」，讓孩子們化身小小創業家，體驗經營和學習。

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