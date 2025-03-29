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    維護主權獨立 言論自由日4月1日登場

    今年南市「言論自由日」以「自由造音」為主題，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（前左五）等人為活動宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    今年南市「言論自由日」以「自由造音」為主題，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（前左五）等人為活動宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年南市「言論自由日」以「自由造音」為主題，四月一日登場。市長黃偉哲昨天偕同鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭、基金會董事長鄭竹梅為活動宣傳，呼籲大家珍惜台灣民主自由得來不易，「百分百言論自由」的前提是台灣主權獨立。

    葉菊蘭籲珍惜台灣民主自由

    葉菊蘭、鄭竹梅在會中強調，唯有維護台灣主權獨立，才能持續確保言論自由的空間，大家在引用鄭南榕主張「百分百言論自由」的同時，也要記得他說「我主張台灣獨立」，而且是和平非暴力。

    黃偉哲表示，台南作為全國首座訂定四月七日為言論自由日的城市，要有更大的責任來承擔推廣言論自由的使命，今年南市言論自由日活動已邁入第十三年，感念鄭南榕當年犧牲奉獻爭取言論自由的精神，希望透過音樂、展覽、影像、書籍等藝術形式，讓更多人了解言論自由運動的價值與重要性，共同捍衛得來不易的民主。

    策展人李文政說，「自由造音」系列活動從四月一日至卅日，包括四月四日在台南文化創意產業園區舉辦演唱會，邀請知名樂團滅火器、水蜜桃偵探社、饒舌歌手大支及阿雞演唱，以音樂傳遞對自由的熱血吶喊並穿插短講。星巴克前展出「民主戰車」攝影展及音樂介紹，展示歌詞或播放曾被查禁的歌曲。

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