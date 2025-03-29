八翁畜牧糞尿中心 日發電1.4萬度

八翁畜牧糞尿處理中心二期廠是一期的一．四倍大。（記者楊金城攝）

2025/03/29 05:30

明年5月全面投產 每日處理逾870公噸畜牧廢水

〔記者楊金城／柳營報導〕全國首座酪農綠能園區，柳營區八翁畜牧糞尿資源化處理中心二期工程昨天動土，斥資二、一八億元，興建沼氣發電和沼渣堆肥場，預計明年五月營運投產，翻轉畜牧業是污染產業的印象。

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二期採厭氧發酵與蚯蚓堆肥技術

環境部次長葉俊宏說，未來八翁畜牧糞尿處理中心一、二期可每日處理四十五家牧場逾八七○公噸糞尿廢水，每日沼氣發電一．四萬度，「大家要相信乳牛真的會發電」，把畜牧廢水變黃金，此一營運模式將推廣到全國，環境部目前補助全台興建廿一處畜牧糞尿處理中心。

八翁畜牧糞尿處理中心一期工程去年八月啟用，由台以八翁股份有限公司營運，酪農是股東，處理八翁酪農區廿一家牧場三六三○頭乳牛所產生的廢棄物與廢水，利用沼氣發電，生產的沼渣沼液也可為牧草田施肥，改善柳營、新營環境污染，更讓急水溪水質污染下降超過卅二％。

急水溪水質污染下降超過32％

八翁畜牧糞尿處理中心二期廠址就在一期廠區後方，占地一．一八公頃，是一期的一．四倍大，其中環境部補助六二○六萬元、市府四四九四萬元，每日可處理廿四家牧場三八六一頭乳牛與六○○○頭豬產生的五四○公噸糞尿廢水，並採用濕式厭氧發酵與蚯蚓堆肥技術，達成廢棄物循環再利用。

葉俊宏指出，未來要想辦法讓還沒參加的八家牧場入股，將請環保局加強稽查廢水排放。

市府秘書長方進呈說，八翁畜牧糞尿處理中心需要中央、市府、業者、酪農合作才能成功，將畜牧資源循環化、減少環境污染，又能創造綠金，盼成為畜牧綠能示範廠。

（相關圖文刊A1）

環保局局長許仁澤（左一）向環境部次長葉俊宏（中）解說沼渣製成糞石肥料。（記者楊金城攝）

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