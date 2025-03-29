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    16天36.2萬人參觀 國際蘭展創新高

    台南市長黃偉哲（前排左三）昨率農業局與參與單位發表蘭展成果。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（前排左三）昨率農業局與參與單位發表蘭展成果。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/29 05:30

    蘭花銷售額2614萬 農特產品也賣836萬元

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二五亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展成果昨天發表，蘭花銷售額達二六一四萬，周邊農特產品賣了八三六萬元，總參觀人數卅六．二萬人次，均創下歷年新高，此外並預估三至五年外銷訂單可達一一四．三億元。

    預估5年內外銷訂單114億元

    台灣國際蘭展在廿三日落幕，每天吸引上萬人次參訪，首日即突破四萬人次。市長黃偉哲和台灣蘭花發展產銷協會等承辦單位發表成果。

    黃偉哲表示，今年各項指標，包括三至五年內訂單、蘭花銷售額，周邊農特產品與參觀人數都成長，可見蘭展正向發展，突顯地方特產的吸引力，台南蘭花市場需求增強，但未來也會面臨更大挑戰，期盼台灣國際蘭展不僅穩居世界三大蘭展之列，更能成為全球最大的蘭展。

    黃偉哲盼成為全球最大蘭展

    台灣蘭協理事長黃文榮表示，去年蘭展觀展有卅多萬人次，今年協會承辦展會，參觀人次比去年還多，可說是完成任務。除了現場銷售，蘭展還促成多場業務合作，與來自國內外的採購商、專家積極洽談，預估三至五年外銷訂單可達一一四．三億，也創新高，未來持續推動蘭花產業的發展。

    南市農業局局長李芳林指出，農業部計畫今年至二○三○年打造「花卉產業創新園區」，未來將以現有蘭花園區為基礎，聚焦高價花卉作物與農業生態教育，藉由「花創園區」結合科技與生產，進一步鞏固台灣花卉產業在全球的優勢。

    藉蘭花園區打造「花創園區」

    李芳林說，今年蘭展在前三日舉行的亞太蘭花會議，吸引來自十五國的專家學者，舉辦四十九場專題演講，討論蘭花保育、栽培技術、品種權等議題。會議亦首次與台灣國際蘭展合併舉辦，舉辦為期十六天的蘭花盛會（三月八日至廿三日），有來自卅四個國家參展，選擇台南作為會議地點具象徵意義，期望未來台灣蘭花產業持續升級並與國際合作。

    今年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展23日落幕，總參觀人數36.2萬人次，再創新高。（記者洪瑞琴攝）

    今年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展23日落幕，總參觀人數36.2萬人次，再創新高。（記者洪瑞琴攝）

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