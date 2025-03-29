六輕鄰近5鄉 疾病篩檢4月起跑

2025/03/29 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林長庚醫院結合台塑、長庚科技大學，針對六輕廠區鄰近五鄉辦理疾病篩檢，今年邁入第八年，將在四月十四日從四湖鄉起跑。雲林長庚醫院指出，檢查對象為設籍雲林崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化縣大城鄉的民眾，全部免費，歡迎五鄉民眾多加利用。

雲林長庚醫院院長黃東榮指出，截至去年，五個鄉受檢人數已有一萬四千多人次，其中有近二五○○人篩出健康異常，醫護團隊透過電話關懷與個案追蹤，並安排專科醫師到社區解說篩檢結果，以C型肝炎為例，共有四○一名C肝患者，有三九○人完成口服藥物治療，有效降低肝病風險。

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黃東榮說，歷年篩檢結果也發現，五鄉村民代謝症候群異常比率近五成，遠高於國人平均卅五％，團隊結合相關領域專業人員連續辦理十週代謝症候群預防及介入課程，包括均衡飲食、運動保健等宣導，超過五成有明顯改善。

雲林長庚醫院表示，檢查項目有肝炎、慢性肺阻塞性肺病、代謝症候群及腎功能，今年篩檢場次也會與雲林縣衛生局配合，搭配辦理大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌等四癌篩檢及長者失智評估，相關篩檢訊息及時間，可查詢長庚全球資訊網或「雲林長庚—護您健康走若飛」粉專。

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