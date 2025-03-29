整治新虎尾溪 打造平地「再生水」庫

雲縣府與產官學合作，啟動新虎尾溪污染治理計畫。（記者黃淑莉攝）

2025/03/29 05:30

短期改善畜牧場設施 中期糞尿沼氣發電 長期雨水攔截、農業廢水回收

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府、環境部攜手產官學界，昨天啟動「新虎尾溪水質AI監控及整治計畫」，環保局長張喬維指出，將分短、中、長期三階段逐步改善，目標是在二○三○年實現新虎尾溪成為全國首座「再生水」庫，畜牧場的豬糞尿廢水處理回收做液肥、沼氣可發電，河川的再生水則可供工業區使用。

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全國7個嚴重污染測站 新虎尾溪佔2處

環境部上月公布去年全國河川水質監測結果，全國嚴重污染測站有七站，雲林新虎尾溪就有兩處，雲林縣長張麗善表示，雲林為養豬大縣，歷年來縣內主要河川受沿線畜牧廢水、民生污水影響，水質污染情況嚴重，其中新虎尾溪畜牧廢水就占近七成。新虎尾溪流域涵蓋雲林精華地區，也是未來褒忠、虎尾產業園區重要水資源，因此啟動污染整治計畫，改善水環境，也可提升空氣品質，讓鄉親或遊客不用聞到空氣中的豬屎味。

環境部水質保護司司長王嶽斌表示，環境部、雲縣府攜手改善雲林溪流，中央與地方合作，對於新虎尾溪整治計畫，環境部非常支持，透過畜牧廢水循環再利用，不僅能夠減碳節能，還能資源循環，共創農業、工業與科技發展環境。

中央攜手地方 共創農工與科技發展環境

張喬維指出，目前縣內設置四十六台河川水質監測設備，去年針對水污染稽查開出五、六十張罰單，以畜牧場最多，但農民會養豬，對廢水處理不熟悉，新虎尾溪治理計畫分短、中、長期，短期工作邀請專家學者及借重台塑在廢水、臭味專長，協助畜牧場設施設備改善；中期工作設置糞尿沼氣發電設施，推動大場帶小場妥善處理產生的廢污水，以及區域型現地水質淨化設施。

長期工作持續透過沼氣發電中心、現地水質淨化設施的設置，運用智慧AI廣設水質感測器，源頭污染改善，後續可把雨水攔截、農業廢水回收就地滯洪，把新虎尾溪成為「再生水」庫，未來可做為褒忠科技城用水，粗估從莿桐到褒忠這段約十公里，每天有廿萬噸再生水可供利用。

新虎尾溪長期受畜牧廢水影響，污染嚴重。（資料照）

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