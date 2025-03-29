《桃園》年產值5000萬 桃園輔導種植草莓

2025/03/29 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府農業局近年輔導農民種植草莓，全市已有九個行政區、廿四座草莓農場，去年總生產株數達十萬株，今年輔導成立「桃園市草莓推廣協會」，希望提升栽培技術、擴大生產規模及多元行銷，致力推動草莓產業升級。

市府農業局長陳冠義表示，草莓農場分布以中壢區為主軸向外延伸，包含龍潭、平鎮、大溪、八德、蘆竹、大園、觀音、新屋等區，栽培品種以紅草莓系列的黑鑽、黑金剛、優雪、豐香、蜜香、美豐、香水品種，以及雪兔（白草莓）品種，農業局結合農業改良場輔導果農導入設施栽培、高架化及智慧化管理，強化產業發展潛力。

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陳冠義說，農業局輔導農友成立草莓推廣協會，規劃打造「桃園好農／安心草莓」品牌，建立草莓採果網路宣傳平台，開發草莓周邊商品，推動草莓休閒觀光產業，提升產品附加價值以創造更多收益。

桃園草莓推廣協會理事長莊育來表示，桃園草莓每年產值約五千萬元，由於草莓生長期短，都會區採果比較方便，這二、三年發展快速，主要是中壢一帶推廣，擴散到周邊行政區；種植草莓兩個月就能結果，種植溫室蔬菜轉型沒有壓力，北部從十二月起可採收到三月底。

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