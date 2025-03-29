《桃園》龜山柴油車檢測站 推「移碳究淨」課程

移碳究淨方案還設計「尋碳任務」，學員可參與喬木固碳量測實作，學會如何計算樹木的碳含量。（市府提供）

2025/03/29 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府環保局在「龜山柴油車排煙檢測站」，為高中以上民眾推出環境教育課程新方案「移碳究淨」，透過實地參訪、互動教學及量測，了解柴油車黑煙排放造成污染的嚴重性，介紹空氣品質淨化區與低碳運輸現況，並提供「淨零綠生活行動指引」，讓民眾知曉如何在日常生活中實踐低碳行動。

龜山柴油車排煙檢測站位於華亞科技園區內，負責空污檢測之外，也是環境部認證的環境教育設施場所，針對空污防制、綠建築兩大主題推廣環境教育。

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原本的環教課程有適合國小學童的「卡爾斯（Cars）偵探家」方案，可了解汽油車、柴油車的差異處，與車輛排放污染對環境的影響，也有適合一般民眾的「午後兩點半」方案，提供空氣污染種類的認知與防堵等知識。

環保局二月起推出「移碳究淨」方案，同樣為預約制，一百廿分鐘課程，提供「淨零綠生活行動指引」，可幫助民眾了解食材零浪費、衣物循環利用、室內綠色植物、低碳交通、生態旅遊、以租代購等，從食、衣、住、行、育、樂、購等生活細節開始改變，詳洽（03）396-0433轉103黃小姐。

環保局長顏己喨說，移碳究淨方案還設計「尋碳任務」，學員可參與喬木固碳量測實作，學會如何計算樹木的碳含量，大氣中除了空氣污染物會影響民眾健康，隱含的碳排放更是氣候變遷的主因，該局盼藉由輕鬆有趣的環境教育內容，提升民眾對環境議題的關注，加入淨零減碳的行列。

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