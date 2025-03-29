新店大溪地一期海砂屋 都更審議通過

新店大溪地一期社區是市府列管的海砂屋，共有95戶。（新北城鄉局提供）

2025/03/29 05:30

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕新店大溪地一期社區是新北市府列管的海砂屋，部分區域鋼筋腐蝕、混凝土塊剝落，地下室用鋼桿支撐，住戶以自主更新會發起重建，新北市住宅及都市更新中心協助推動，都更事業計畫案昨日審議通過，預計興建四棟地下四層、地上十五層的住宅，市府有望分回七十六戶社會住宅。

活化荒廢國有土地 興辦社會住宅

市府都市更新處長林炳勲指出，大溪地一期社區共有九十五戶，工務局二○一五年認定為海砂屋，但因為海砂含量分布不均，造成同一張使用執照範圍內，各棟建物的鑑定結果不一致，其中四十戶被判定拆除重建、五十五戶需要補強，造成無法適用相同容積獎勵的狀況，導致整合困難。

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林炳勲說明，為加速海砂屋重建，市府協助社區劃定為都市更新地區，放寬海砂屋獎勵適用認定，增加社區重建意願；更新會爭取北側國有土地納入都更，使基地範圍更完整，提高都更效益，市府與中央合作，活化荒廢的國有土地興辦社會住宅，更新後有望分回七十六戶社宅，並留設五公尺以上人行步道，改善周遭環境。

另外，新北市政府與中央攜手推動開闢土城區「頂福安居」社會住宅周邊道路「新福街」，將於四月通車，市長侯友宜昨天視察工地表示，工程起點為土城中央路四段二七一巷，終點銜接福寧街，可延伸至中央路四段一二五巷，全長約三百八十公尺，規劃雙向車道，打造無障礙人行道，整合社宅退縮空間與頂新公園步道，優化人本動線，提升公園使用便利性。

侯友宜指出，「頂福安居」社會住宅鄰近捷運三鶯線、板南線及頂埔科技園區，預計二○二七年完工，將提供一二九四戶社宅，隨著人口增長，交通與人行需求大幅提升，市府同步開闢十二公尺計畫道路，擴展橫向路網。

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