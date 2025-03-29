新莊中港大排光雕展 延長至清明連假

新莊中港大排光雕展，順應民意延長至清明連假。 （記者翁聿煌攝）

2025/03/29 05:30

萬金杜鵑花展 瑪鋉溪畔滿開 小農市集、街頭藝人表演好熱鬧

〔記者翁聿煌、董冠怡、陳奕劭／新北報導〕新莊區「中港大排光雕展」開展以來，為河岸帶來璀璨的夜景，經在地民眾爭取，市府水利局昨天宣布，配合清明節四天連假，再加碼延長至四月六日；此外，萬金杜鵑花展至三月卅日止，萬里展區瑪鋉溪畔杜鵑現正滿開，金山展區也有小農市集、街頭藝人表演，邀請民眾把握最後展期，感受光雕魅力及杜鵑盛開之美。

請繼續往下閱讀...

光影造景 地方爭取延長

水利局長宋德仁表示，原被稱為「新莊黑龍江」的中港大排，已整治成親水遊憩的好地方，光雕展已成為新莊區的年度盛事，創意光影造景也帶動周邊商機，地方民眾透過新莊區籍的議長蔣根煌等多位民代爭取，盼再利用清明節連假讓外地親友也能共賞美景，中港大排附屬空間的「獨咖啡」也推出咖啡外帶第二杯享半價的優惠。

水利局評估近日的雨勢為間歇性，不致影響防洪安全，決定再延長展期至四月六日，在晚上六點至十點亮燈。

「萬金杜鵑花展」將於明天結束，農業局長諶錫輝提醒民眾把握時間賞花，萬里展區瑪鋉溪畔的杜鵑現正滿開，金山展區有小農市集、街頭藝人表演，民眾只要在場打卡，贈送限量植栽袋及杜鵑花精靈貼紙。

春遊三鶯 逛市集看表演

另外，「春遊三鶯」系列活動將於四月三日至六月一日登場，報名參加「甕藏春梅」醃脆梅DIY活動，贈送限量的梅甕；文化局長張䕒育表示，「春遊三鶯」活動串聯新北市美術館開館，每週末有獨立音樂樂團演出、兒童劇團、三鶯美學體驗與主題市集等活動。

陶博館館長張啟文指出，「醃脆梅DIY」從四月三日至廿七日舉行，贈送松石綠款限定梅甕，即日起報名，每甕原價八九九元，三月卅一日之前報名是七九九元；「梅醬DIY」從四月一日開放報名，每場次二五○元。

新莊中港大排光雕展，順應民意延長至清明連假。 （記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法