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    東勢林場螢火蟲季 4月大爆發

    東勢林場螢火蟲季28日登場。（記者張軒哲攝）

    東勢林場螢火蟲季28日登場。（記者張軒哲攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕賞螢季節來臨，東勢林場螢火蟲季廿八日登場，目前約二成數量，預計四月中上旬大爆發。為迎接一年一度的螢火蟲季，東勢林場與農業部農村發展及水土保持署台中分署，共同辦理環境教育推廣活動，為今年的螢火蟲季揭開序幕，邀請遊客共賞流螢點火。

    日賞花夜賞螢 假日訂房全滿

    一年一度的螢火蟲季是東勢林場的重頭戲，四月假日訂房全滿。東勢林場以「黑翅螢」為主，彰化縣農會總幹事呂佩臻表示，四月是最佳觀賞期，高峰期數量可達廿萬、卅萬隻，相當壯觀；每到螢火蟲季，總吸引許多遊客前來，只為親眼目睹螢光點點。

    林場為了推廣生態教育，讓賞螢的遊客更了解螢火蟲及林場生態，於每天晚上七、八點各安排一場賞螢的導覽解說，由林場專業解說員帶領大家到棲息地賞螢，欣賞螢火蟲帶來的浪漫，此外，四月底更是桐花綻放的季節，日賞桐花、夜賞螢，寓教於樂。

    東勢林場場長楊宏文提醒入園參加賞螢的遊客，遵守賞螢「四不原則」，「不侵入、不打燈、不捕抓、不喧嘩」等，共同維護螢火蟲生態生生不息。

    東勢林場「黑翅螢」，高峰期數量可達2、30萬隻。（東勢林場提供）

    東勢林場「黑翅螢」，高峰期數量可達2、30萬隻。（東勢林場提供）

    東勢林場山林環抱，是中部螢火蟲好去處。（記者張軒哲攝）

    東勢林場山林環抱，是中部螢火蟲好去處。（記者張軒哲攝）

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