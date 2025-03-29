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    首頁　>　生活

    《台中》2週6童住院 黴漿菌肺炎增加

    2025/03/29 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕近期溫差大，大甲李綜合醫院最近兩週的小兒科門診，發現罹患黴漿菌肺炎的兒童增加，至少有六人住院，患童皆出現咳嗽不停、發燒、食慾不振等病症，肺部X光出現大片反白，下週大甲媽祖將起駕遶境，醫師提醒還是要做好防護措施，把口罩戴好、戴緊，才能避免被病毒感染。

    醫師籲參加遶境戴緊口罩

    大甲李綜合醫院小兒科主任醫師余秋霖表示，近日門診中不少求診孩童，咳嗽至少都逾一個禮拜，不少家長先把孩子帶到診所看診，但是就醫、吃藥皆沒有辦法治癒，甚至還愈來愈嚴重，轉而到醫院就診，X光還呈現大片反白，證實感染有「會走路的肺炎」之稱的黴漿菌肺炎。

    余秋霖說，一名八歲的孩童，家中沒人患病，進一步追問得知，「班上的同學也咳嗽不停」，研判是遭到班上同學感染，黴漿菌肺炎主要由飛沫、接觸傳染，傳染力極強，在學校、家庭中如果有人罹患黴漿菌肺炎，沒有緊戴口罩，很容易遭受傳染。

    余秋霖提醒，大甲媽祖將展開遶境，家長若帶孩子參與，在人潮擁擠的地方，一定要做防護措施，「口罩要戴緊、戴好」，飲食前一定要洗手消毒，才能避免病毒感染。

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