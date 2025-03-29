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    首頁　>　生活

    台中新光三越何時復業？ 市府︰修復計畫待補件

    2025/03/29 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆原因昨天出爐後，外界關注新光三越何時復業？台中市政府都市發展局指出，新光三越廿七日已送「整體整建修復至可供使用計畫」，但包括外牆、結構、消防、瓦斯管線等，均未完整提出整體安全評估和專業簽證，已要求補件。

    外牆、結構、瓦斯管線未完整提出安全評估

    氣爆至今逾一個半月，台中新光三越目前仍停業中，外界關切新光損失金額，以及是否向過失者求償？新光三越昨天低調指出，全力配合檢警消調查，也希望儘快釐清事件真相；事故發生後，優先處理包括傷亡者、廠商和受影響者的損失，以及專櫃人員安置，營業損失金額暫無法對外說明。

    由於氣爆後因現場受爆炸衝擊影響，導致原本格局遭破壞，外界關切新光三越何時能復業，都發局指出，新光三越氣爆事件後，都發局即邀集建築師、結構技師及土木技師等相關專業公會現場勘查，並依法勒令建物停止使用迄今，業者已在廿七日提報「整體整建修復至可供使用計畫」。

    都發局指出，但業者提報的計畫，包括外牆、結構、升降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，並未完整提出整體安全評估和專業簽證，已請業者依規儘速補正；都發局重申，後續修復計畫須由專業技師簽證經備查後，並依計畫修復，才能依規申請恢復使用。

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