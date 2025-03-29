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    首頁　>　生活

    芳苑擬設雞糞沼氣發電廠 居民憂污染

    2025/03/29 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉近年成為陸域風機、光電綠能開發的熱點，當地居民有所顧忌，昨日又有雞糞沼氣發電業者舉辦發電計畫說明會，村民們擔憂有污染社區風險，組成自救會抗議反對。而芳苑鄉過去三天內，就發生三起綠能抗議行動，顯示出地方民眾對綠能發展的高度疑慮。

    芳苑鄉沿海地區資源豐富，加上幅員遼闊，成為綠能發展重地，陸續吸引風力、太陽能發展，近期又吸引沼氣發電業目光，希望進行發電廠開發計畫，預計在新街村、五俊村等設廠，並在廿七、廿八日舉辦「雞糞沼氣發電計畫說明會」，不過這兩場說明會都遭村民們集體退席抗議。

    業者表示，芳苑鄉養雞業發達，每日產生大量雞糞，若能轉化為沼氣發電，不僅有助環保，也能提升雞農收益。但五俊村長洪綮皇提出質疑，並認為雞糞沼氣發電廠標榜全程密閉處理，但怎麼可能完全避免臭氣與廢水排放？擔心可能帶來環境污染風險，因此堅決反對。

    除了沼氣發電廠，環境部於廿六日召開環評會議，審查「彰化芳苑鋐威風力發電計畫」該計畫原預計於永興村設置五支陸域風機，其中一座距離民宅與學校過近，遭居民強烈反彈，最終環評委員認定此案不應開發，成為近年來首個遭環評否決的陸域風機計畫。

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