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    玉山塔塔加獼猴、帝雉繁殖季 遊客勿擾

    玉山塔塔加近期台灣獼猴已誕生初生嬰猴，民眾巧遇應保持距離，避免發生人猴衝突。（玉管處提供）

    玉山塔塔加近期台灣獼猴已誕生初生嬰猴，民眾巧遇應保持距離，避免發生人猴衝突。（玉管處提供）

    2025/03/29 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區近期玉山杜鵑陸續綻放，步道可見草花生長，目前也正值台灣獼猴、帝雉繁殖季節，除了嬰猴誕生，還可見帝雉成對出沒，惟民眾春遊賞花切勿靠近育幼猴群，防止動物防衛反擊，造成人猴衝突，山區行車也要減速慢行，以免路殺發生。

    玉山國家公園管理處表示，最近塔塔加石山地區可見小獼猴誕生，嬰猴都由母猴貼身照顧餵奶，模樣相當可愛，由於嬰猴對於猴群繁衍相當重要，族群成員呵護備至，民眾上山看見可愛猴子切勿靠近或動手觸摸，務必保持至少五公尺距離，維護自身安全。

    塔塔加公路旁也可見成對帝雉優雅漫步互動，代表繁殖期將交配孕育下一代，民眾巧遇應保持距離，切勿趨前干擾，由於春天食源豐富，動物頻繁出沒，開車上山應放慢車速，留意路旁野生動物避免路殺。

    此外，南投鹿谷鄉近期郊區已出現大量螢火蟲，傍晚點點螢光相當美麗，當地生態導覽單位「森林邦」指出，今年春雨多、食源充足，螢火蟲提早現蹤，往年清明節過後才會大量出現，但今年提早二週已有不錯螢況，預計今年夏季螢火蟲將會大爆發。

    玉山塔塔加園區目前正值台灣獼猴繁殖季節。 （玉管處提供）

    玉山塔塔加園區目前正值台灣獼猴繁殖季節。 （玉管處提供）

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