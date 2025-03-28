宜蘭綠博新北週 市民門票百元

2025/03/28 05:30

〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕「宜蘭綠色博覽會」從明（廿九）日起至五月十一日在蘇澳武荖坑風景區舉行，新北市長侯友宜表示，新北與宜蘭合作，現場的「新北永續」展區展現新北農業成果及農漁產品，「新北市週」是四月廿一日至廿七日，市民享門票優惠價一百元，當週假日還有惜食DIY活動。

農業局表示，「新北永續」展區有六款動植物擴增實境動畫，用手機掃QR Code就可互動遊玩，綠博會、新北館資訊可至「宜蘭綠色博覽會官網」及「稼日蒔光」粉專查詢，學校及團體購票另有優惠。

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另外，汐止區農會休閒中心結合綠色照顧站、銀髮俱樂部等，明天辦理「水稻田插秧暨動手玩食農」活動，有食農手作、古早童玩趣、小農展售及胖卡車試吃等，水稻田插秧體驗須事先報名、每人三百元；小小園藝家、烹飪師、設計師及芳療師職人體驗費用各一百元至一五○元，詳情查詢「汐止區農會 汐心情」臉書粉專。

汐止水稻田 週六插秧體驗

動保處與中獸醫藥學會合作，明天上午九點起在淡水區金色水岸步道舉辦「寵物AI大健走—新北認養萬金禮」活動，有寵物用品市集、義診、義剪及闖關遊戲，將贈出十五萬元「新北幣」；現場認養毛寶貝或今年認養收容犬貓可獲萬金禮，報名洽動保處臉書粉專。

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