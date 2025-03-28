為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜蘭綠博新北週 市民門票百元

    2025/03/28 05:30

    〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕「宜蘭綠色博覽會」從明（廿九）日起至五月十一日在蘇澳武荖坑風景區舉行，新北市長侯友宜表示，新北與宜蘭合作，現場的「新北永續」展區展現新北農業成果及農漁產品，「新北市週」是四月廿一日至廿七日，市民享門票優惠價一百元，當週假日還有惜食DIY活動。

    農業局表示，「新北永續」展區有六款動植物擴增實境動畫，用手機掃QR Code就可互動遊玩，綠博會、新北館資訊可至「宜蘭綠色博覽會官網」及「稼日蒔光」粉專查詢，學校及團體購票另有優惠。

    另外，汐止區農會休閒中心結合綠色照顧站、銀髮俱樂部等，明天辦理「水稻田插秧暨動手玩食農」活動，有食農手作、古早童玩趣、小農展售及胖卡車試吃等，水稻田插秧體驗須事先報名、每人三百元；小小園藝家、烹飪師、設計師及芳療師職人體驗費用各一百元至一五○元，詳情查詢「汐止區農會 汐心情」臉書粉專。

    汐止水稻田 週六插秧體驗

    動保處與中獸醫藥學會合作，明天上午九點起在淡水區金色水岸步道舉辦「寵物AI大健走—新北認養萬金禮」活動，有寵物用品市集、義診、義剪及闖關遊戲，將贈出十五萬元「新北幣」；現場認養毛寶貝或今年認養收容犬貓可獲萬金禮，報名洽動保處臉書粉專。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播