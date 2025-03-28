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    首頁　>　生活

    新北環狀線震損 雙北提告中工求償19.27億

    2025/03/28 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運新北環狀線去年因○四○三地震，造成九跨鋼箱梁位移，衍生部分路段停駛八個多月，造成民眾通勤不便，案經中華民國結構工程學會鑑定及監察院調查報告，認定受損原因是施工廠商中華工程未按核定圖施工，新北市與台北市政府昨天共同提告中工，共求償十九．二七億元。

    去年○四○三地震造成環狀線九跨鋼箱梁位移，多達一三九項設施受損，導致板新站至橋和站停駛，歷經八個多月才恢復全線通車，新北市府統計，環狀線修復工程費用及停駛期間加開接駁車等營運損失，總計十九．二七億元。

    新北市捷運工程局表示，經過第三方公正單位的專家學者鑑定與監察院的調查認定，肇因是中華工程未按圖施作，且在保固期內不願保固，新北及台北市府要求中工必須負起全部賠償責任，已聘請律師團求償到底。

    捷運局指出，環狀線震損、位移的原因確認後，當初負責工程簽約的台北市捷運局已多次催告中華工程，必須履行保固責任並負擔工程修繕及其他衍生費用，但中華工程仍未積極處理賠償及保固事宜，為了確保全體市民的權益，雙北市府備妥訴狀，昨到台北地方法院控告中華工程。

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