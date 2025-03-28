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    志工變館員 八里女兒繪旅遊地圖分享

    十三行博物館導覽員張媛茹國二時首次導覽，從此與博物館結下緣分。（記者陳奕劭攝）

    十三行博物館導覽員張媛茹國二時首次導覽，從此與博物館結下緣分。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/28 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立十三行博物館專職導覽員張媛茹，從小在八里區成長，就讀八里國中二年級時成為博物館小志工，如今她將童年的感動化為推廣在地文化的動力，設計「八里好行」線上旅遊地圖，規劃親子同遊、文史探索、生態體驗等八大主題旅程，即日起提供免費下載。

    國二首次導覽 新世代傳承

    「八里承載著我成長的回憶，每一條巷弄都有專屬的故事。」張媛茹說，二○○八年正值十三行博物館五週年館慶，當時就讀國中二年級的她，加入「十三行文化導覽社」，成為博物館小志工，首次向遊客導覽，從此與博物館結緣。大學畢業後，她選擇回家鄉服務，希望讓更多人認識這片土地的故事，傳承熱忱。

    張媛茹介紹，「八里好行」線上旅遊地圖結合多年導覽經驗與在地視角，八大主題路線特色鮮明，其中，「藝童趣旅行」可體驗水興公園獨特遊具；「愛你十三幸福行」邀情侶漫步河岸；攝影愛好者能在「舢舨路攝影行」捕捉古船身影；挑戰者在「伺肌而行」路線，飽覽台北港與大屯山脈景致；另有銀髮族專屬「舞動青春樂齡行」、深度文史的「蹓躂舊城文史行」、單車族「騎鐵馬綠遊行」與寵物友善「八里毛孩兜風行」，持博物館當月門票可享八里左岸、淡水老街等近百家商家優惠。

    在地視角 八里好行免費下載

    十三行博物館館長羅珮瑄指出，博物館與八里國中合作開設文化導覽社，透過每週實地訓練，讓學生從懵懂到自信解說十三行文化，培養優秀的文化推廣種子。

    羅珮瑄表示，「八里好行」地圖由張媛茹一手設計，展現新世代對家鄉文化的創新與傳承，並以在地視角為遊客打造貼近生活的旅遊體驗，即日起免費下載，可至十三行博物館官網或粉絲專頁查詢。

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