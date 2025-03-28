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    （桃園）職棒明開打 桃猿隊上廟祈福

    樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36週年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）

    樂天桃猿職業棒球隊本週日迎來中華職棒36週年首場比賽，球隊前往中壢仁海宮祈求球隊旗開得勝，場場順利。（記者李容萍攝）

    2025/03/28 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕中華職棒新球季將於明天開打，樂天桃猿棒球隊主場首戰將於卅日下午登場，球隊成員昨由桃園市長張善政陪同前往中壢仁海宮上香，祈求旗開得勝場場順利。樂天桃猿棒球隊領隊川田喜則表示，去年因部分選手受傷實力較難發揮，今年針對投手群及打擊方面都有調整，相信能奪下總冠軍；市府體育局長許彥輝說，球場已做好萬全準備，迎接嶄新賽季。

    樂天桃猿迎接新球季，推出年度口號「Nonstop全猿猛進」，不僅提升球場上的競技理念，更代表著球隊全方位的升級與進步，期待樂天桃猿在整體形象及軟硬體方面均有所升級，以永不止步的決心全力衝刺，直達勝利；祈福過程中，體育局準備「六六六幸運骰子」及象徵好彩頭的「紅龜粿香皂」贈予樂天桃猿棒球隊，仁海宮也準備招財的「金獅」及「建宮二百週年發財金」送給球隊，祝福球隊力拚奪冠、賽事順利。

    張善政表示，中華職棒例行賽即將開打，樂天桃猿棒球隊主場首戰將於本週日下午登場，相信在中壢仁海宮天上聖母的庇佑下，樂天桃猿能實現桃園市民的期待，將總冠軍獎盃留在桃園。

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