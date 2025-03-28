（桃園） 特展、講唱、演唱 台語歌盛宴登場

「經典台語流行音樂特展」，會場布置各類音樂載體與珍貴文物。（記者李容萍攝）

2025/03/28 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕市府文化局規劃「二○二五桃園閩南文化節」將於六月登場，即日起先行推出「台語歌ê音樂人生」暖身，每月都有精彩活動，安排跨世代音樂交流的講唱會、名家珍貴收藏品特展，壓軸的台語經典歌曲演唱會將於五月廿五日下午在中壢藝術館音樂廳舉行，五月五日開放免費索票，邀請市民一同感受這場難得的台語音樂盛事。

市長張善政出席宣傳活動表示，文化局與台北流行音樂中心合作的「經典台語流行音樂特展」，昨起至四月廿七日於中壢中原文創園區十一倉開展，展品勾勒一九三○至二○○○年代台語音樂的發展脈絡，有各類音樂載體與珍貴文物，從留聲機、蟲膠、黑膠唱片、卡帶到CD等不同時期的音樂載體，逐一呈現台語音樂歷史的變遷與軌跡，還有經典台語音樂作品、歌曲研究、手稿、老照片、復刻文物等，現場還設置KTV電話亭互動體驗區，只要完成指定任務，即可歡唱屬於自己心情的歌曲。

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董事長樂團主唱吉董分享自己從小聆聽台語老歌與民歌成長，深受九○年代新台語歌的影響，並預告五月壓軸演唱會邀請國寶級歌后文香、嘻哈祖師劉福助、「小鳳飛飛」方寧、金曲歌王許富凱、董事長樂團、台語歌王總鋪師陳隨意、金曲主持人柯大堡，還有在地團隊桃園國樂團，共同演繹不同時期的經典台語歌曲，董事長樂團獻唱改編羅大佑《火車》的台客搖滾版本。

系列活動也於四月四、五日舉辦六場「台語歌創作講唱會」，邀請業界專家與音樂人分享創作歷程。

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