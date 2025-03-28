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    首頁　>　生活

    夏季省電 台電邀彰化百家用電大戶座談

    2025/03/28 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕夏天快來了，即將進入用電高峰，為幫助進企業從源頭自主節能省電，降低用電成本，台電彰化區營業處昨邀集近百家企業用戶參加大用戶座談會，分享節能經驗與策略，希望進一步促進用戶對電力管理的重視，共同面對用電需求和電力系統運行的挑戰。

    台電統計，彰化縣用電戶多達約九五萬戶，其中表燈用戶逾九一萬戶，低壓用戶超過四萬戶，高壓用戶也有一千八百多戶。會議中，台電說明「需量反應負載管理措施」、「批次生產時間電價」及「智慧移電」等策略，鼓勵企業將高耗能設備的使用時段移至非尖峰期，結合節能診斷報告改善用電效率。

    與會人士包括力鵬、尚墩、炎洲、禹昌、允強與長春石化彰濱廠等代表皆到場參與，台電針對空調、空壓機、照明及製程等，提供節能診斷服務，建議節電方案。

    此外，台電也同步推動「節電獎勵活動」，住宅用戶、社區公設及國中小、幼兒園等對象即日起至十二月十七日止可上網登錄，若電費期間達到節電標準即可獲得獎金。台電提供節電撇步，包括冷氣設定廿六至廿八度、搭配定時功能使用、清洗濾網、挑選節能標章家電與加裝窗簾等方式，減少耗電同時維持室內涼爽。

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