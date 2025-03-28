東彰道路通車2個月 超速、闖紅燈320件

東彰道路通車滿二個月超速、闖紅燈不斷，沿線警方採機動式執法。（警方提供）

2025/03/28 05:30

警方不定時、不定點機動式取締 平均每天抓逾5件違規

〔記者湯世名／彰化報導〕全長二十八．二公里的彰化縣「東彰快速道路」，由於全線無固定式測速桿或科技執法，用路人在駕車行駛時超速、闖紅燈不斷，而警方採機動式測速取締，通車二個月來共取締超速一五四件、闖紅燈一六六件，平均一天逾五件。警方強調，將不定時、不定點執法，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰。

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另發生3起車禍 2人受傷

東彰道路通車後，從台七十四甲線東外環道可直達二水地區，原需七十五分鐘的車程，縮短至僅約三十分鐘，讓交通更順暢。全線速限七十公里，惟東彰道路全線無固定式測速桿或科技執法，整條道路寬敞筆直，通車後有不少用路人競速，警方為此實施不定時、不定點機動式取締，二個月來共取締超速一五四件、闖紅燈一六六件，平均一天取締逾五件。另外還發生三起車禍事故，造成二人受傷送醫。

縣警局交通隊指出，警方執法過程有一件轎車嚴重超速案例，儘管東彰道路速限七十公里，該輛轎車行車時速卻高達一一○公里，依據道路交通管理處罰條例第四十三條第一項第二款規定，行車速度超過規定最高時速四十公里，即屬於嚴重超速危險駕車行為，可處六千元以上、三萬六千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月。

1車時速110公里 扣牌6個月

交通隊強調，東彰道路由於筆直寬敞且可避開市區車陣，成為多數民眾選擇行走路線，為維護民眾行的安全，除採不定時、不定點機動式超速取締，並將加強巡邏以確保用路人安全；由於甫通車不久，還要依據交通流量數據，再評估是否設置科技執法系統。

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