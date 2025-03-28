清明連假 竹編貓頭鷹降臨奧萬大

南投奧萬大國家森林遊樂區清明節連假推優惠，還可欣賞園內貓頭鷹等大型竹構裝置藝術。（林保署南投分署提供）

2025/03/28 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年四月兒童節、清明節有四天連假，林業保育署南投分署轄下奧萬大國家森林遊樂區，屆時將提供十二歳以下兒童免費入園，陪同的大人則享半票優惠，特別是今年園區還有貓頭鷹、繡眼畫眉等大型竹構裝置藝術，讓民眾認識生態之餘，也能欣賞竹編藝術之美。

兒童免費入園 陪同大人半票

林保署南投分署說，奧萬大園區四季各具特色，除了大自然動植物生態，附近還有泰雅族、賽德克族及布農族的原鄉多元風俗人情，現在正值春天，蝶舞蛙鳴鳥飛相當熱鬧，尤其今年園區還有大型竹構裝置藝術，包括貓頭鷹、台灣藍鵲、繡眼畫眉等，可讓親子享受森林旅遊，還能在吸睛的竹編藝術打卡留念。

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另外，位於草屯的九九峰動物樂園，三至十二歲兒童於兒童節當天，出示健保卡入園只要九十九元（原價二八○元），另四月三日、五日及六日人園，也享有二百元優惠，四、五日還將舉辦動物大遊行，參與遊行動物包括迷你馬、柯爾鴨及孔雀等，邀請小朋友來一睹小動物們的風采。

此外，埔里第四屆玩聚兒童市集，將在三月卅日於埔里實驗林熱鬧登場，今年主題為水環境教育，透過攤位、表演、遊戲，結合環保行動與親子互動，打造一場寓教於樂的兒童節盛會，讓小朋友學習自主與負責。

南投奧萬大國家森林遊樂區有繡眼畫眉等大型竹構裝置藝術。（林保署南投分署提供）

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